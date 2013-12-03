《焦点》澳洲央行四度维持利率不变，因经济前景好转

**政策产生效果**

越来越多的证据表明低利率正对经济发挥作用。房价上涨鼓励房屋建设活动增加，同时也提高了家庭财富，让消费者有信心再度开始支出。

10月房价同比上涨8%，新屋建筑许可攀升近25%。

调查显示，矿业投资并不像很多人担忧的那样正在快速放缓，同时产量增加促进资源出口强劲成长。

澳洲统计局周二公布的数据显示，第三季出口量超过进口量，给经济成长贡献了0.7个百分点，贡献幅度意外大于预期。

零售销售亦明显上升，暗示上季经济增长可能快于预期。官方GDP报告将于周三0030GMT公布。受访分析师的预估中值上修了0.1个百分点，预期为较上季成长0.8%。

澳洲第三季GDP料较上年同期增长2.6%，仍低于3.25-3.5%的历史趋势水准，但优于多数其他发达国家。(完)