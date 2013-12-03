《焦点》澳洲央行四度维持利率不变，因经济前景好转

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**政策产生效果**
越来越多的证据表明低利率正对经济发挥作用。房价上涨鼓励房屋建设活动增加，同时也提高了家庭财富，让消费者有信心再度开始支出。
10月房价同比上涨8%，新屋建筑许可攀升近25%。
调查显示，矿业投资并不像很多人担忧的那样正在快速放缓，同时产量增加促进资源出口强劲成长。
澳洲统计局周二公布的数据显示，第三季出口量超过进口量，给经济成长贡献了0.7个百分点，贡献幅度意外大于预期。
零售销售亦明显上升，暗示上季经济增长可能快于预期。官方GDP报告将于周三0030GMT公布。受访分析师的预估中值上修了0.1个百分点，预期为较上季成长0.8%。
澳洲第三季GDP料较上年同期增长2.6%，仍低于3.25-3.5%的历史趋势水准，但优于多数其他发达国家。(完)
(编译 李春喜/李爽/王翔琼；审校 孙茉莉/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。