香港股市：盘中自31个月高位回落，部分个股遭遇获利了结

路透香港12月3日 - 香港股市周二盘中自早前触及的逾31个月高位回落，因投资者对中资金融股进行获利了结。有迹象表明中国明年可能恢复首次公开发行(IPO)，提振中资金融股上日走高。

被称为中国“纳斯达克”的创业板综合指数 下跌1.6%，稍早一度重挫4.8%。

恒生指数 下跌0.6%至23,898.3点，该指数周一收于2011年4月末以来最高位。恒生国企指数 跌0.8%。

“昨日表现突出的个股在今天回撤。中国的IPO改革时机要比大部分原先预期的要快一些，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。