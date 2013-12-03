香港股市：盘中自31个月高位回落，部分个股遭遇获利了结

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港12月3日 - 香港股市周二盘中自早前触及的逾31个月高位回落，因投资者对中资金融股进行获利了结。有迹象表明中国明年可能恢复首次公开发行(IPO)，提振中资金融股上日走高。
被称为中国“纳斯达克”的创业板综合指数 下跌1.6%，稍早一度重挫4.8%。
恒生指数 下跌0.6%至23,898.3点，该指数周一收于2011年4月末以来最高位。恒生国企指数 跌0.8%。
“昨日表现突出的个股在今天回撤。中国的IPO改革时机要比大部分原先预期的要快一些，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。
“但如果创业板综合指数继续像这样跌下去，市场人气可能出现很大转变。这也可能引发A股市场的恐慌，”他并称。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。