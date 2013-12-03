泰国经济：财政部将今年经济成长率预估下调至3%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透曼谷12月3日 - 泰国财政部一位高阶官员周二表示，今年该国经济可能增长3%，低于9月时预估的成长3.7%，因受在曼谷持续进行的反政府抗议示威影响。
泰国财政部财政政策办公室(Fiscal Policy Office)主管Somchai Sajjapong对记者称，“我们不得不承认今年(GDP增长率)将不会像之前预估的那样达到3.7%，可能是3%，这要看政治形势，目前政局已影响到旅游和预算支出，”
泰国经济7-9月一季较前季成长1.3%，这是三个季度以来首次扩张，但低于成长1.7%的预期，因出口疲弱且家庭支出和投资低迷。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。