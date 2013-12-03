澳新汇市：澳元挫跌，澳洲央行再度痛击多头

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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这样的转换打击澳元、新西兰元、加元、巴西雷亚尔和南非兰特等商品货币。
一欧系银行交易员表示，“市场需要澳洲央行关于澳元的评论，无论如何，有点偏空。”他表示，澳元若跌破主要支撑位约0.9040/50，可能很快跌至0.8850。
澳洲央行一如预期维持利率在纪录低位2.5%不变，并重申澳元仍过高，需要贬值。
新西兰元兑美元 走弱至0.8170美元，澳元兑新西兰元 略高于三年低位，报1.1111新西兰元。
新西兰元兑全面走弱的日圆 ，触及84.40日圆，为5月中旬以来最高。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。