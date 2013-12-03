澳新汇市：澳元挫跌，澳洲央行再度痛击多头

这样的转换打击澳元、新西兰元、加元、巴西雷亚尔和南非兰特等商品货币。

一欧系银行交易员表示，“市场需要澳洲央行关于澳元的评论，无论如何，有点偏空。”他表示，澳元若跌破主要支撑位约0.9040/50，可能很快跌至0.8850。