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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 13:36 BJT

澳新汇市：澳元挫跌，澳洲央行再度痛击多头

这样的转换打击澳元、新西兰元、加元、巴西雷亚尔和南非兰特等商品货币。

一欧系银行交易员表示，“市场需要澳洲央行关于澳元的评论，无论如何，有点偏空。”他表示，澳元若跌破主要支撑位约0.9040/50，可能很快跌至0.8850。

澳洲央行一如预期维持利率在纪录低位2.5%不变，并重申澳元仍过高，需要贬值。

新西兰元兑美元 走弱至0.8170美元，澳元兑新西兰元 略高于三年低位，报1.1111新西兰元。

新西兰元兑全面走弱的日圆 ，触及84.40日圆，为5月中旬以来最高。(完)

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