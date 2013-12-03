更正-日本经济：本周将制订530亿美元刺激方案，在消费税上调前支撑经济--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“5.4-5.6万亿日圆”，非“5.4-5.5万亿”)
路透东京12月3日 - 据知情人士周二透露，日本本周将制订约530亿美元的经济刺激方案，以在明年4月上调消费税之前支撑经济。
要求匿名的消息人士称，刺激方案的规模介于5.4-5.6万亿日圆(524.3亿美元)之间。该方案由日本首相安倍晋三去年10月下令落实。
内阁大臣已表示，该计划的规模至少需达到5万亿日圆，才能抵御上调消费税对经济带来的冲击。上调消费税是日本为抑制庞大债务、几十年来所实施的最强举措。
自民党国会对策副委员长叶梨康弘对一自民党委员会称，政府将起草“有效的”方案，“规模可能超过5万亿日圆。”
消息人士称，政府将在周四就刺激方案做出决定，但在12月12日内阁批准追加预算之前，不会公布确切规模。
消息人士上周称，包括刺激计划在内的预算将达到约7万亿日圆。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。