更正-日本经济：本周将制订530亿美元刺激方案，在消费税上调前支撑经济--消息

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“5.4-5.6万亿日圆”，非“5.4-5.5万亿”)

路透东京12月3日 - 据知情人士周二透露，日本本周将制订约530亿美元的经济刺激方案，以在明年4月上调消费税之前支撑经济。

要求匿名的消息人士称，刺激方案的规模介于5.4-5.6万亿日圆(524.3亿美元)之间。该方案由日本首相安倍晋三去年10月下令落实。

内阁大臣已表示，该计划的规模至少需达到5万亿日圆，才能抵御上调消费税对经济带来的冲击。上调消费税是日本为抑制庞大债务、几十年来所实施的最强举措。

自民党国会对策副委员长叶梨康弘对一自民党委员会称，政府将起草“有效的”方案，“规模可能超过5万亿日圆。”

消息人士称，政府将在周四就刺激方案做出决定，但在12月12日内阁批准追加预算之前，不会公布确切规模。