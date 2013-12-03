美副总统拜登敦促中日缓解紧张情势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月3日 - 美国副总统拜登敦促日本和中国缓解紧张情势，并重申美国对中国划设东海防空识别区表示担忧。
美国明确表示将遵守条约责任，保卫日本控制的岛屿，但也不愿卷入亚洲国家间的军事冲突。
拜登将于周二会见日本首相安倍晋三，周三飞往中国。拜登此番亚洲之行意在缓解紧张情势和支持重要盟友日本之间寻求微妙的平衡。
“我们仍对东海防空识别区的声明深表担忧。”拜登在给朝日新闻的书面问答中写道。
“最新的意外凸显中日需要达成共识，采取危机管理和建立互信的措施以缓解紧张情势。”
日本周二重申，日美都反对中国划设东海防空识别区的举动，尽管美国三大航空公司在美国政府的建议下向中国通报了穿越东海防空识别区的飞行计划。
“我们和美国的态度一致，都不承认东海防空识别区。我们的观点很明确。”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。