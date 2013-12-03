路透专访：评级机构大公称美国信评未来可能遭进一步调降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 药朝清
路透北京12月2日 - 中国评级机构大公国际称，美国若不能改善其债务偿还能力，其主权债信评级可能遭进一步下调，尽管近期内还不太可能发生这样的情况。
大公10月时将美国信用评级从A下调一个级距至A﹣，引发媒体关注。
大公国际董事长关建中接受路透采访时称：“我们的评级可能管一段时间，我们不会随意调整他们的评级。”
“我们对美国经济非常担心。联邦政府尚未出台任何战略性措施来解决（债务）问题。”
关建中没有具体说明美国信用评级可能被调降到什么地步，但他引用之前美国一分析人士的预测，该分析人士预测大公到2020年可能将美国评级调降至B。
“我们不希望这种事发生。但我认为，如果美国债务水平继续上升，经济基本面得不到改善，那么其评级被调降的趋势确实存在。”
关建中指出，奥巴马政府也许能在2月再次提高债务上限，但重点是美国必须设法重振经济增长，增加财政收入，这样才能根本上改善其偿债能力。
大公的评级在海外不太受关注，主要国际评级机构对多数国家的评级均与大公有很大差异。
关建中呼吁中国政府不要再将外汇储备投资更多美元资产，以免因美元贬值而蒙受进一步损失。
目前中国有约三分之一外汇储备投资于美债，尽管人行一直努力推动外汇储备多元化。
他建议，政府应当将部分外汇储备转移至国内企业，让它们投资于海外，获取更高回报。
关建中补充道：“美国不会公开地债务违约，但会超量发行美元来帮助它偿债，这本身就有很大风险。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。