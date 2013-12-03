台湾金融：金管会订出国银走向亚洲六大指标，称未指定银行整并

路透台北12月3日 - 台湾金管会周二向立法院提交报告表示，盼3-5年内促成1-2家国银成为亚洲具指标性区域性银行，并未指定特定银行进行整并，未来将以六大指标做为衡量标准；至于市场关注银行不动产放款风险控管，金管会则强调今年不动产集中度偏高的银行已降为9家。

金管会主委曾铭宗将于周三(12月4日)赴立法院备询，按往例均提前向立法院提交业务报告予立法委员参考。

金管会报告并指出，未来将就国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等六大主要指标，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。

金管会亦称，期许未来3至5年内促成1至2家银行成为亚洲具指标性之区域性银行，但尊重市场机制与公平竞争，并未对于亚洲区域性银行预设立场，不会指定特定银行给予政策上支持，亦无指定特定银行进行整并。

**不动产集中度偏高银行已降至9家**

金管会在报告中也指出，2011年不动产贷款集中度偏高的控管银行共计17家，2012年已下降为11家，2013年更下降为9家；上述17家控管银行至今年10月底的建筑贷款、购置住宅及修缮贷款等不动产贷款合计分别较2010年12月底减少2,481亿台币。

金管会认为，控管银行办理不动产贷款目的系在促使银行注意不动产贷款之资产品质及授信集中度风险，而非限制银行业务发展或限缩客户申贷之权利，将要求集中度偏高的银行以增提备抵呆帐之方式，强化其风险承担能力。