《香港报摘》--经济日报12月4日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
* 要闻版头条：
--最多集资190亿港元的中国信达资产（新上市编号： ），市传获近7万人追捧，冻资1,540亿港元。冻资额今年居首，近四年排第三，其他榜上有名企业挂牌首日皆升。 * 其他： --金融发展局内地机遇小组召集人秦晓表示，香港具备条件放宽人民币每日兑换2万元限制，但觉得人币产品规模不会单单因此而急增，还需要产品种类、回报率改进来配合。
--瑞安系继续重整旗下公司业务，继上周五瑞安房地产 出售重庆项目后，昨日瑞安建业 又出售沈阳项目80%股权，套现11.68亿元人民币。
--二手楼市弱势扩展至租务市场，香港10大屋苑11月份租赁交投按月跌逾两成，七个屋苑租金下跌，跌幅最多达5.7%。由于租盘积存量上升，业界预期农历新年前租金仍有5%下调空间。
--汉国置业 宣布供股，每2股供1股，供股价2.7港元，较昨日收市价折让10.6%，以集资约6.48亿港元。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。