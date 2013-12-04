《香港报摘》--经济日报12月4日

--最多集资190亿港元的中国信达资产（新上市编号： ），市传获近7万人追捧，冻资1,540亿港元。冻资额今年居首，近四年排第三，其他榜上有名企业挂牌首日皆升。 * 其他： --金融发展局内地机遇小组召集人秦晓表示，香港具备条件放宽人民币每日兑换2万元限制，但觉得人币产品规模不会单单因此而急增，还需要产品种类、回报率改进来配合。