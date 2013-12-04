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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:53 BJT

《香港报摘》--经济日报12月4日

* 要闻版头条：

--最多集资190亿港元的中国信达资产（新上市编号： ），市传获近7万人追捧，冻资1,540亿港元。冻资额今年居首，近四年排第三，其他榜上有名企业挂牌首日皆升。 * 其他： 　　--金融发展局内地机遇小组召集人秦晓表示，香港具备条件放宽人民币每日兑换2万元限制，但觉得人币产品规模不会单单因此而急增，还需要产品种类、回报率改进来配合。

--瑞安系继续重整旗下公司业务，继上周五瑞安房地产 出售重庆项目后，昨日瑞安建业 又出售沈阳项目80%股权，套现11.68亿元人民币。

--二手楼市弱势扩展至租务市场，香港10大屋苑11月份租赁交投按月跌逾两成，七个屋苑租金下跌，跌幅最多达5.7%。由于租盘积存量上升，业界预期农历新年前租金仍有5%下调空间。

--汉国置业 宣布供股，每2股供1股，供股价2.7港元，较昨日收市价折让10.6%，以集资约6.48亿港元。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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