《香港报摘》--信报12月4日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
* 要闻版头条：
--新鸿基地产 郭氏家族财产分配进一步明朗化。港交所股权披露显示，郭邝肖卿上周五(11月29日)减持3.38亿股，持股量由43.43%降至30.79%。同一时间，新地联席主席郭炳江、郭炳联，以至郭炳江儿子郭基辉及郭炳联儿子郭颢澧持股量亦都有所上升，惟长子郭炳湘这一房人的持股则没有变动。郭炳江的持股量由9.9%增至16.22%；郭炳联的持股量由9.93%升至16.25%。 * 其他： --由于股市表现平稳，香港强积金上月录得平均1.18%的回报，今年首11个月的回报为8.12%。市场人士相信，在目前形势下，强积金全年将录得正增长，但预期本月投资市场表现相对平稳或略为偏软，强积金全年难有双位数的升幅。
--摩根大通中国投资银行首席执行官方方于香港一个论坛上表示，预计明年人民币汇价将保持温和增长，估计将升值2%至3%，至明年底兑美元汇率将达6.0水平。
--政府早前就长远房屋策略进行公众谘询，地产建设商会也在限期前提交意见书，就增加房屋供应提出6招，包括转移土地发展权和引入租金券（Rental Voucher）等。不过，商会担心，若新住宅供应过多，可能令资产价格大跌，使中产受累。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。