《香港报摘》--信报12月4日

--新鸿基地产 郭氏家族财产分配进一步明朗化。港交所股权披露显示，郭邝肖卿上周五(11月29日)减持3.38亿股，持股量由43.43%降至30.79%。同一时间，新地联席主席郭炳江、郭炳联，以至郭炳江儿子郭基辉及郭炳联儿子郭颢澧持股量亦都有所上升，惟长子郭炳湘这一房人的持股则没有变动。郭炳江的持股量由9.9%增至16.22%；郭炳联的持股量由9.93%升至16.25%。 * 其他： --由于股市表现平稳，香港强积金上月录得平均1.18%的回报，今年首11个月的回报为8.12%。市场人士相信，在目前形势下，强积金全年将录得正增长，但预期本月投资市场表现相对平稳或略为偏软，强积金全年难有双位数的升幅。