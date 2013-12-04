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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:46 BJT

《香港报摘》--信报12月4日

* 要闻版头条：

--新鸿基地产 郭氏家族财产分配进一步明朗化。港交所股权披露显示，郭邝肖卿上周五(11月29日)减持3.38亿股，持股量由43.43%降至30.79%。同一时间，新地联席主席郭炳江、郭炳联，以至郭炳江儿子郭基辉及郭炳联儿子郭颢澧持股量亦都有所上升，惟长子郭炳湘这一房人的持股则没有变动。郭炳江的持股量由9.9%增至16.22%；郭炳联的持股量由9.93%升至16.25%。 * 其他： 　　--由于股市表现平稳，香港强积金上月录得平均1.18%的回报，今年首11个月的回报为8.12%。市场人士相信，在目前形势下，强积金全年将录得正增长，但预期本月投资市场表现相对平稳或略为偏软，强积金全年难有双位数的升幅。

--摩根大通中国投资银行首席执行官方方于香港一个论坛上表示，预计明年人民币汇价将保持温和增长，估计将升值2%至3%，至明年底兑美元汇率将达6.0水平。

--政府早前就长远房屋策略进行公众谘询，地产建设商会也在限期前提交意见书，就增加房屋供应提出6招，包括转移土地发展权和引入租金券（Rental Voucher）等。不过，商会担心，若新住宅供应过多，可能令资产价格大跌，使中产受累。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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