《香港报摘》--其他报纸重要消息12月4日

* 明报：

--中国电信 在江苏首推比特币(Bitcoin)订购手机服务，在线支付0.1比特币(现约值667.2元人民币)即可预订某款价格过万元的高端手机合约礼包，吸引众多眼球。

--内地反贪行动愈演愈烈，继中远系多名高层被带走调查后，有传另一内地航运巨头中国海运旗下的中海集运上海公司，其副总经理陈复江近日因经济问题被批捕。有关消息与中海发展 及中海集运 董事长李绍德周一宣布辞任的时间甚为接近。 * 星岛日报：

--金融发展局成员秦晓表示，香港不必过分担忧其他人民币离岸市埸对香港的威胁，只要做好自己的事，就会有溢出效应。他预期15年后香港仍将会持有离岸市场人民币存量50%的市占率，在港人民币总量可达6万亿元人民币左右。

--思捷 主席柯清辉今年10月底大手增持公司股份，他明言主动入货意味“公司最坏时间已过去”，但不肯评论思捷何时能重返蓝筹行列。 * 苹果日报：

--市场消息透露，最快下周招股的光大银行 H股已获得中资投资者认购至少70%股份。消息人士更指，光银内部倾向以约3元人民币的意向价招股，以截至9月底止光银每股资产净值3.27元计算，光银将以约0.92倍的市账率上市，为至今以最低市账率上市的内银股。 * 东方日报：

--新股市场气氛持续炽热。市场消息指，内地殡葬业龙头上海福寿园（新股代号： ），提前下周一开始招股，较原本时间提前一日，上市日期提前至12月19日，集资最多17亿港元。

--高盛续看好港股前景，继早前调高恒指 目标后，再发表报告看好国指 ，预期明年会录得2009年后最大涨幅，明年底目标13,600点，较现水平有18.8%上涨空间。 * 文汇报：

--安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣表示，相信今年全年本港新股集资将超过1,000亿港元，并看好明年的新股市场将较今年好，但除非阿里巴巴 实现来港上市，否则依然难以重现2011年香港上市集资超过2,700亿港元的新股热潮情况。 * 大公报：

--力宝 行政总裁李联炜于股东特别大会后表示，股东大会主要希望通过售卖上海项目予旗下REIT房地产信托基金建议，估计盈利贡献达1.4亿港元，而有关分拆资产的行动接近完成，届时可将公司负债比率降至约10%至20%。(完)