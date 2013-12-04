《香港报摘》--其他报纸重要消息12月4日

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
* 明报：
--中国电信 在江苏首推比特币(Bitcoin)订购手机服务，在线支付0.1比特币(现约值667.2元人民币)即可预订某款价格过万元的高端手机合约礼包，吸引众多眼球。
--内地反贪行动愈演愈烈，继中远系多名高层被带走调查后，有传另一内地航运巨头中国海运旗下的中海集运上海公司，其副总经理陈复江近日因经济问题被批捕。有关消息与中海发展 及中海集运 董事长李绍德周一宣布辞任的时间甚为接近。 * 星岛日报：
--金融发展局成员秦晓表示，香港不必过分担忧其他人民币离岸市埸对香港的威胁，只要做好自己的事，就会有溢出效应。他预期15年后香港仍将会持有离岸市场人民币存量50%的市占率，在港人民币总量可达6万亿元人民币左右。
--思捷 主席柯清辉今年10月底大手增持公司股份，他明言主动入货意味“公司最坏时间已过去”，但不肯评论思捷何时能重返蓝筹行列。 * 苹果日报：
--市场消息透露，最快下周招股的光大银行 H股已获得中资投资者认购至少70%股份。消息人士更指，光银内部倾向以约3元人民币的意向价招股，以截至9月底止光银每股资产净值3.27元计算，光银将以约0.92倍的市账率上市，为至今以最低市账率上市的内银股。 * 东方日报：
--新股市场气氛持续炽热。市场消息指，内地殡葬业龙头上海福寿园（新股代号： ），提前下周一开始招股，较原本时间提前一日，上市日期提前至12月19日，集资最多17亿港元。
--高盛续看好港股前景，继早前调高恒指 目标后，再发表报告看好国指 ，预期明年会录得2009年后最大涨幅，明年底目标13,600点，较现水平有18.8%上涨空间。 * 文汇报：
--安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣表示，相信今年全年本港新股集资将超过1,000亿港元，并看好明年的新股市场将较今年好，但除非阿里巴巴 实现来港上市，否则依然难以重现2011年香港上市集资超过2,700亿港元的新股热潮情况。 * 大公报：
--力宝 行政总裁李联炜于股东特别大会后表示，股东大会主要希望通过售卖上海项目予旗下REIT房地产信托基金建议，估计盈利贡献达1.4亿港元，而有关分拆资产的行动接近完成，届时可将公司负债比率降至约10%至20%。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。