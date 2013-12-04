《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低94.15点或0.59%，报15,914.62点。因节日购物季销售疲弱的迹象促使投资者获利了结. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价