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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低94.15点或0.59%，报15,914.62点。因节日购物季销售疲弱的迹象促使投资者获利了结. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 204.140 0.17 12933 15.826 中国铝业 9.070 -1.31 32967 2.813 中国移动 53.750 0.24 147207 83.339 中国人寿 48.670 -0.77 77414 25.154 中石油 116.690 -0.84 25256 9.046 中石化 84.040 -0.66 28881 6.515 汇丰控股 <HSBC.K 55.090 -0.83 925505 85.417 中电信 52.810 -1.01 24729 4.094 中国联通 15.490 -1.15 46572 12.009 兖州煤业 10.790 0.84 48936 8.365 华能国际 37.770 -0.13 11890 7.320 南方航空 21.670 -0.64 10177 3.360 东方航空 19.930 -1.63 5309 1.545 中芯国际 4.080 1.24 28714 0.633（完）
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