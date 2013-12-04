《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透香港12月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低94.15点或0.59%，报15,914.62点。因节日购物季销售疲弱的迹象促使投资者获利了结. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 204.140 0.17 12933 15.826 中国铝业 9.070 -1.31 32967 2.813 中国移动 53.750 0.24 147207 83.339 中国人寿 48.670 -0.77 77414 25.154 中石油 116.690 -0.84 25256 9.046 中石化 84.040 -0.66 28881 6.515 汇丰控股 <HSBC.K 55.090 -0.83 925505 85.417 中电信 52.810 -1.01 24729 4.094 中国联通 15.490 -1.15 46572 12.009 兖州煤业 10.790 0.84 48936 8.365 华能国际 37.770 -0.13 11890 7.320 南方航空 21.670 -0.64 10177 3.360 东方航空 19.930 -1.63 5309 1.545 中芯国际 4.080 1.24 28714 0.633（完）
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。