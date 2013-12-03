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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，因日圆延续跌势

路透首尔12月3日 - 韩元兑美元周二下跌，因日圆下跌令交易商谨慎看待韩元，并拉低韩国股市。

韩元兑美元 收报1,061.2，周一收盘价为1,057.2。(完)

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