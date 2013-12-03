中国股市：沪综指收创一个半月新高，创业板回升激励市场人气

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海12月3日 - 中国股市沪综指周二收市缩量上涨，至近一个半月来新高。分析师指出，今早创业板股票曾一度继续大跌，不过随着低吸买盘介入，创业板股票止跌回升；即使银行券商等金融股走势偏弱，市场人气依然高涨，大盘不仅收复昨日失地，还创出近期收盘新高。
沪综指 收报2,222.670点，涨15.299点或0.69%，上一收盘高点为10月21日的2,229.24点；上证A股今日成交额1,006亿元人民币，较上日1,516亿元减三分之一。
“昨天反应相当过度，创业板股票一下子也跌不下去，就出现反转走势。”山西证券分析师杜亮指出，相当多创业板公司代表了国家战略新兴产业的方向，所属行业有巨大增长空间，股价有想象空间，创业板公司未来仍会较活跃。
深市创业板指数 收盘涨0.11%，盘中一度下挫4.46%。昨日该指数重挫8.260%，创下史上最大单日跌幅，有220家左右创业板个股跌停。
他说，虽然恢复新股发行确实会给资金面形成冲击，但恢复后首批新股估计质地都还不错，而且多为中小盘股，资金分流效应有限，投资者不应过度悲观。
中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。
沪深300指数 收报2,442.784点，涨0.99%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,452点，涨0.74%，成交664,991手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。