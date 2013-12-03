路透基点：六家银行签署全台晶像9.1亿台币贷款案

路透12月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，六家银行签署了台湾上市公司全台晶像的9.1亿台币三年期融资案。

委托主办行与额度分配行玉山商业银行和台新国际商业银行分别承贷2.5亿和2亿台币。

台湾银行、兆丰国际商业银行和大众银行以及板信商业银行也参与本案，承贷金额依次是1.5亿、1.5亿、1亿与6,000万台币。

这笔贷款由全台晶像董事长作为担保人，由大楼和设备作为抵押。贷款分别两部分，A部分是3.64亿台币的定期贷款，B部分是5.46亿台币的循环贷款。

利率将根据借款人的税前净利润率来调整，A部分利率为较二级商票利率加码130基点，B部分是加码140基点。若税前净利润率在3%或以上，A和B部分的加码分别降至110和120个基点，若净利润率为零或负值，且债务比例达到1.3倍或更高，则两部分加码分别升至140和150个基点。

银行承贷2亿台币或以上的，可获得前端费20个基点以及主办行头衔，承贷1.5亿至1.99亿台币的可获前端费15个基点，承贷1亿至1.49亿台币的可获前端费10个基点。

承贷2亿台币以上银行取得委托主办行头衔及20个基点的先付费用，核贷1.50-1.99亿台币者先付费用为15个基点，核贷1.00-1.49亿台币者先付费用为10个基点。

若A部分提取比例未到60%或B部分不到50%，则有15个基点的承诺费。

这笔协议有展期两年的选项。

融资所得将用于再融资和运营资本。