日本个股：日产汽车11月在中国汽车销量较上年同期大增95.7%

路透上海12月3日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业11月在中国市场售出131,800辆汽车，较上年同期大增95.7%。

该公司10月时在华汽车销量同比增加128%，9月则增83%。

在华销量急剧上升，部分是因去年基期较低，当时中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。

今年1-11月，日产在华售出1,132,000辆汽车，较上年同期增长13.1%。

日产汽车声明稿指出，预计今年在中国汽车销量料达127万辆，超过原本125万辆的目标。