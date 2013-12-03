日本个股：日产汽车11月在中国汽车销量较上年同期大增95.7%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海12月3日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业11月在中国市场售出131,800辆汽车，较上年同期大增95.7%。
该公司10月时在华汽车销量同比增加128%，9月则增83%。
在华销量急剧上升，部分是因去年基期较低，当时中日两国因领土争端引发中国消费者的反日情绪，致使随后数月日本品牌汽车销量受到冲击。
今年1-11月，日产在华售出1,132,000辆汽车，较上年同期增长13.1%。
日产汽车声明稿指出，预计今年在中国汽车销量料达127万辆，超过原本125万辆的目标。
日产在中国和东风汽车集团 建有合资企业。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。