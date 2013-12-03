版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 16:41 BJT

台湾央行：共发行1,581.7亿台币存单，存单发行余额增1.2亿

路透台北12月3日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,581.7亿台币存单，相较存单到期1,580.5亿台币，存单发行余额增1.2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,549.7

91天期 0.93 22.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行3,986.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,869.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为631亿台币，累计超额准备为3,225亿，加计前期1%的超额准备为4,535亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐