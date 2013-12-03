日本股市：日经指数创下六年来最高收位，日圆挫跌引发大盘股买兴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月3日 - 日股日经指数周二创下六年收盘高位，因日本央行或将进一步放宽政策的前景引发日圆下跌，促使投资者广泛买入大盘股。
日经指数 收高0.6%，报15,749.66点，为2007年12月12日以来的最高收位。
东证股价指数 上涨0.3%，报1,262.54点，共有26.9亿股换手，成交量为一周多来最高。
美元兑日圆触及六个月高点103.38，得益于美国数据的提振。美国供应管理学会(ISM)的11月制造业活动指数创下2011年4月以来的最高。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。