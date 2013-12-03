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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 14:39 BJT

日本股市：日经指数创下六年来最高收位，日圆挫跌引发大盘股买兴

路透东京12月3日 - 日股日经指数周二创下六年收盘高位，因日本央行或将进一步放宽政策的前景引发日圆下跌，促使投资者广泛买入大盘股。

日经指数 收高0.6%，报15,749.66点，为2007年12月12日以来的最高收位。

东证股价指数 上涨0.3%，报1,262.54点，共有26.9亿股换手，成交量为一周多来最高。

美元兑日圆触及六个月高点103.38，得益于美国数据的提振。美国供应管理学会(ISM)的11月制造业活动指数创下2011年4月以来的最高。（完）
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