新债招标：中国邮储银行ABS优先A档利差2.40%，B档3.40%--发行快报

路透上海12月3日 - 中国债券信息网周二发行快报显示，中国邮政储蓄银行今日下午招标的今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，优先A档及优先B档的中标利差分别为2.40%和3.40%。

此次ABS发行总额5亿元人民币，其中优先A档为3亿元，优先B档1.75亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率，次级档0.25亿元将由邮储银行持有。

该期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，中金公司为主承销商。采用双评级制，中诚信国际对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AA、A+。

上述ABS起息日为12月6日，缴款截止日为12月5日。

除大型商业银行外，政策性银行中国开行、农发行此前均有开展资产证券化业务。农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。 进出口银行也将于下周一发行总额10.4亿元的ABS。

而在11月18日招标的国开行 铁路专项ABS招标情况一般。在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，国开行铁路专项ABS亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数处于低位。