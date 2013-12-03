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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 07:59 BJT

台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月4日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,744.6亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--发行102/10期10年期增额公债，金额350亿台币。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期4兆(万亿)6,794.55亿台币 ：(单位：亿台币)

12/05 446.50

12/06 5,358.35

12/09 4,333.65

12/10 1,300.00

12/11 606.00

12/12 630.00

12/13 719.35

12/14 14.00

12/16 6,448.00

12/17 4,200.00

12/18 1,704.50

12/19 3,941.00

12/20 877.00

12/23 2,128.50

12/24 841.00

12/25 592.50

12/26 3,354.85

12/27 3,590.85

12/30 3,934.80

*12/31 1,597.70

01/01 125.00

01/02 25.00

01/03 26.00

--公债付息16.4375亿台币

12/05 92甲10期10息 10.0625亿台币

12/28 99甲9期3息 6.3750亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--12/09：发行一年期央行存单，预计金额1,000亿台币，6日标售。

--12/16：发行两年期央行存单，预计金额100亿台币，13日标售。

--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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