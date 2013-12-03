台湾经济：明年GDP成长率预估2.8-3.3%，受惠欧美及中国温和成长--富邦金

路透台北12月3日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周二表示，受欧美及中国经济温和成长的影响，预估明年台湾经济成长率约为2.8-3.3%。此数字高于官方预估的成长2.59%。

富邦金并预估明年台币汇率均价落在29.3-29.8间、台股加权指数区间落在7,800至9,200点。

富邦金控经济研究中心罗玮在富邦趋势论坛上指出，2014年全球经济基调将维持温和成长，且此成长主要由先进国家所带动。

“近期全球经济有如老牛拖车般的停滞不前，”他说。

展望明年已开发市场表现，他表示，预期明年美联储必定会结束量化宽松(QE)政策，目前市场关注美国的QE政策何时退场，若是美国到第三季或第四季才结束，对于欧洲及日本的复苏将大有好处。

至于新兴市场明年表现，他认为，新兴市场国家在2014年面临较为艰困的挑战，一为欧美经济逐渐好转而增加进口需求，但此需求将被日本、中国、台湾、韩国所分食；二则资金撤离导致资本市场剧烈震荡，将严重打击内需消费及企业投资意愿。

主计总处上周五公布明年全年经济成长率的预估为2.59%(先前估为3.37%)。

台股方面，富邦投顾总经理萧乾祥看好明年台股可望温和向上，他认为，自金融海啸以来，台股和美、中股市连动明显，2014年台股建立在美、中两国股市发展上，亦有不错的机会。

富邦投顾预期，明年台股股价净值比(PBR)将介于1.65至1.9倍，料明年台股加权指数 介于7,800至9,200点之间。