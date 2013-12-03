香港个股：阳光油砂配股筹资约3.4亿港元，午盘复牌曾大涨逾13%

路透香港12月3日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂 周二称，向四名独立人士配股筹资约3.4亿港元，以解决短期资金需求，其股份于下午复牌后曾大涨逾13%。

阳光油砂在联交所一份声明中称，公司透过介绍人收到并接受约1.98亿个单位不可撤销的认购协议，当中包括一股有表决权的A类普通股及一份认购认股权证的三分之一，认购价为每单位1.7港元，集资约3.37亿港元﹐但公司需支付介绍费用。

“董事认为，配售为公司重要时刻筹集资金的机会。”公司称，“配售之所得款项净额约4,470万加元将用于解决短期资金需求。”

认购价较阳光油砂今早停牌前收市价1.78港元，折让4.5%；每整个认股权证的行使价每股1.88港元，持有人可于24个月内兑换股份。

阳光油砂于下午复牌后股价一度大涨13.5%，并触及2.02港元约三周高位；香港时间14:37，该股升8.99%，报1.94港元。

四名认购人Global Petroleum、Immediate Focus、Yarui及汪玉森均为独立人士，认购股份相当于经扩大后股本6.4%。

配售完成后，阳光油砂主要股东中国石化集团的持股比例将由8.29%摊薄至7.76%，中国人寿集团的持股由8.02%降至7.5%。（完）

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