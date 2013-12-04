中国数据：汇丰11月服务业PMI基本持稳，扩张动力恐减弱

路透北京12月4日 - 汇丰中国11月服务业PMI持稳在年内较高水平，和官方数据一致表明中国的非制造业领域依然相对活跃，支持宏观经济平稳运行。然而新业务指数和收费价格指数双双降至四个月低点，可能指向扩张动力开始减弱。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI) 环比微降至52.5，虽然低于历史平均水平，但年内来看仍处在较高景气区间，上月为52.6。

“服务业11月保持稳步扩张，带动就业指数连续第三个月处在扩张区域，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“但新业务和收费价格指数扩张势头放缓，暗示潜在增长动能开始减弱。”

Markit提供的新闻稿显示，11月服务业就业分项指数连续第三个月上升，多数受访企业指因得益于市场需求较为旺盛。

昨日中国国家统计局公布的11月官方非制造业商务活动指数56.0，为年内第三高点，表明非制造业呈现出高位趋稳特征；再加上此前出炉的中国11月官方制造业PMI高于市场预期，汇丰制造业PMI终值亦较初值明显上修，都意味着中国经济进入平稳增长区间。[CN-ECI|PMI-CLN]

但在调结构、促改革的压力下，经济大幅反弹亦不可期。汇丰服务业新业务和收费价格指数双双回落，就从侧面表明扩张动力恐怕已经减弱。

Markit新闻稿显示，11月新业务指数从10月创下的七个月高位53.5，下降0.9个百分点至52.6，而且业务预期指数环比也出现小幅回落。

同时，投入价格分项指数迄今已经是连续49个月处在50上方的扩张区域，表明服务业者面临的成本压力有增无减；11月收费价格指数亦出现回落，受访业者指因竞争压力加剧。

无独有偶的是，中国11月官方非制造业商务活动指数中的新订单和收费价格指数也双双呈现回落。

中国本届政府已经展现出容忍经济适度放缓、全面推动改革的强硬姿态，三中全会结束后的两周以来包括新股发行制度改革等在内的“新政”频出。招商证券预计，未来一段时间内中国经济将维持稳定增长，经济托底自然有利于三中全会各项改革的推进。

“短期内良好的经济前景为结构性改革提供了良好的条件...未来的政策行动和贯彻落实将是改革能否成功的关键，而且还应关注2014年及以后各项改革的进一步具体细节和时间表，”摩根大通中国首席经济学家朱海斌称。