台湾债市：10年券殖利率随美债弹升，筹码不稳有待整理

* 102/10R殖利率随美债弹升，得标者面临泡水窘境 * 殖利率曲线长短端相对稳定，10年券弹幅料有限 路透台北12月3日 - 台湾10年增额券102/10R发行前交易殖利率周二收高。今日为该券交割前最后回补日 ，早盘一度因空单回补缩减弹幅，但仍不敌美债价格下跌以及筹码较为散乱的利空，终场以接近日高点作收。 交易商表示，证券商在102/10R的得标比重偏高，筹码的不稳定性，造成该券对利空反映特别灵敏。不过 殖利率曲线的头尾两端相对稳定，且近期冷券以及公司债的买气不差，将有助于压抑10年券的弹幅。预料明日 五年期公债102/11交易区间在1.07-1.10%，10年公债102/10在1.70-1.74%。 “感觉大家想卖(10年券)，美债才上5点，我们就已经弹4点了。”一位证券商交易主管表示。 另一票券商交易员则称，长券殖利率未往上弹，且短天期债券在处所的交易热络，这对10年券可望提供上 档支撑。预料在周末非农就业数据公布前，10年券料随着美债反映。 102/10R于上周五标售，得标利率为1.673%，证券业的得标比重达54%。 美国公债收益率周一攀升，强于预期的美国制造业数据引发投资者纷纷抛售美国公债，因部分交易商重新 考虑，如果经济进一步成长，尽管增速仍然偏低，美联储将从何时开始缩减购债。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +0.30 1.0920 1.0850-1.0960 9.5 10 102/10R +2.65 1.7130 1.6950-1.7178 87.5 交易员指出，近期美国还有数个重要经济数据即将发布，虽然大家对QE究竟何时退场的议题已经麻木，但 毕竟美债殖利率仍会随之起舞，在10年券筹码不稳的状态下，必须提防对台债的冲击。 “美债(10年券)若站稳2.8%以上，再有一次大弹就会造成恐慌。”一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，美债殖利率若弹到2.85-2.90%，可能会引发市场卖压出笼，台债10年券在1.75% 的支撑能否守住，还需观察。 本周全球重要经济数据以及事件分别有： 周三有中国11月汇丰服务业PMI、澳洲第三季GDP、美国10月贸易收支、加拿大央行利率决议、美国10月新 屋销售； 周四有美国第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单和英国及欧洲央行利率决定； 周五有德国10月工业订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数初值、非农就业指数。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.0550 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7150 5 102/11 1.0920 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)