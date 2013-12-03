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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 15:32 BJT

台湾债市：10年券殖利率随美债弹升，筹码不稳有待整理

* 102/10R殖利率随美债弹升，得标者面临泡水窘境
    * 殖利率曲线长短端相对稳定，10年券弹幅料有限

    路透台北12月3日 - 台湾10年增额券102/10R发行前交易殖利率周二收高。今日为该券交割前最后回补日
，早盘一度因空单回补缩减弹幅，但仍不敌美债价格下跌以及筹码较为散乱的利空，终场以接近日高点作收。
    
    交易商表示，证券商在102/10R的得标比重偏高，筹码的不稳定性，造成该券对利空反映特别灵敏。不过
殖利率曲线的头尾两端相对稳定，且近期冷券以及公司债的买气不差，将有助于压抑10年券的弹幅。预料明日
五年期公债102/11交易区间在1.07-1.10%，10年公债102/10在1.70-1.74%。
    
    “感觉大家想卖(10年券)，美债才上5点，我们就已经弹4点了。”一位证券商交易主管表示。
    
    另一票券商交易员则称，长券殖利率未往上弹，且短天期债券在处所的交易热络，这对10年券可望提供上
档支撑。预料在周末非农就业数据公布前，10年券料随着美债反映。    
    
    102/10R于上周五标售，得标利率为1.673%，证券业的得标比重达54%。 
    
    美国公债收益率周一攀升，强于预期的美国制造业数据引发投资者纷纷抛售美国公债，因部分交易商重新
考虑，如果经济进一步成长，尽管增速仍然偏低，美联储将从何时开始缩减购债。   
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   +0.30     1.0920   1.0850-1.0960       9.5
   10   102/10R                   +2.65     1.7130   1.6950-1.7178      87.5
 
    交易员指出，近期美国还有数个重要经济数据即将发布，虽然大家对QE究竟何时退场的议题已经麻木，但
毕竟美债殖利率仍会随之起舞，在10年券筹码不稳的状态下，必须提防对台债的冲击。
    
    “美债(10年券)若站稳2.8%以上，再有一次大弹就会造成恐慌。”一票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，美债殖利率若弹到2.85-2.90%，可能会引发市场卖压出笼，台债10年券在1.75%
的支撑能否守住，还需观察。
    
    本周全球重要经济数据以及事件分别有：    
    周三有中国11月汇丰服务业PMI、澳洲第三季GDP、美国10月贸易收支、加拿大央行利率决议、美国10月新
屋销售；
    周四有美国第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单和英国及欧洲央行利率决定；
    周五有德国10月工业订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数初值、非农就业指数。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                       2.0550
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.7150
          5      102/11                       1.0920
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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