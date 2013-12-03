《中国企业债发行日程表》--12月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *黄石磁湖高新 3 7 12/4簿记建档 上限8.95% AA- 12/5-12/11 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== *宁德市国资 8 7 12/4簿记建档 上限8.95% AA 12/5-12/9 国开证券 投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== *铁路总公司 150 10 12/4招标 区间4.80%-5.80% AAA 12/5 国开证券 申银万国证券/国泰君安证券等 ========================================================================================== *海航旅业控股 10 5 12/3簿记建档 不超过7.31% AA 12/4-12/6 瑞银证券 (集团) ========================================================================================== 六安城市 6 7 11/29簿记建档 8.00% AA 12/2-12/6 中德证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/吴芳)