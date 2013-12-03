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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 15:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆在重要选择权价位前方回落

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* 美元/日圆执行价103.25的大型选择权相关部位遭触碰失效后，美元升至103.38

* 欧元/日圆稍早升至139.95，欧元/日圆及美元/日圆皆回落

* 据称是因多头了结获利，可能也有一些欧洲炒家

* 美元/日圆及欧元/日圆走势仍偏向上--目标分别为103.50及140.00的选择权相关部位

* 年底前日圆可能维持下行趋势，受央行政策方向背离影响

* 买盘价位垫高--美元/日圆约在103.00附近及下方，欧元/日圆在139.00前方(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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