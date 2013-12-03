《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆在重要选择权价位前方回落

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆执行价103.25的大型选择权相关部位遭触碰失效后，美元升至103.38
* 欧元/日圆稍早升至139.95，欧元/日圆及美元/日圆皆回落
* 据称是因多头了结获利，可能也有一些欧洲炒家
* 美元/日圆及欧元/日圆走势仍偏向上--目标分别为103.50及140.00的选择权相关部位
* 年底前日圆可能维持下行趋势，受央行政策方向背离影响
* 买盘价位垫高--美元/日圆约在103.00附近及下方，欧元/日圆在139.00前方(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。