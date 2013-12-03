路透基点：澳门威尼斯人股份计划对37亿美元现有贷款进行修改与延期

路透香港12月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，澳门威尼斯人股份有限公司打算修改一笔自2011年11月起的37亿美元融资，此外还拟新增一笔15亿美元的六年期循环贷款。

据悉，威尼斯人股份拟延长37亿美元贷款的期限，以匹配新的循环贷款，打算把到期日从2016年11月推后到2019/20年。

37亿美元贷款的利率将与15亿美元循环贷款部分相同。后者利率基于一个八层杠杆比例体系，对杠杆比例在低于1.1倍到超过2.5倍的水平，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码从125个基点到212.5个基点不等。

消息人士说，贷款案修改与延期的官方申请尚未发出。参与循环贷款的15家银行可能会同意相关变动。

一如先前报导，这15家银行包括大西洋银行、美国银行美林、中国银行澳门分行、巴克莱、巴黎银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、高盛、中国工商银行、新加坡华侨银行、Scotia Capital、三井住友银行、新加坡大华银行和永丰银行。高盛为协调行。

消息人士称，循环贷款已经结束高级银团阶段，预计将随同贷款修改与延期一道进入一般联贷。

此项贷款可以港元、澳门元和美元支取。资金将用作一般运营资本。

6月时曾有报道称该公司寻求一笔22.5亿美元的贷款协议，其中包括15亿美元循环信贷和最高7.5亿美元定期贷款。消息人士称，该协议最后并未落实，因公司有其他融资计划。