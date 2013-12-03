表格：外资在韩国股市卖超627亿韩元，结束六日买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔12月3日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超627亿韩元，此前连续买超六日。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
12月 3日 -62.7 -159.9 230.7
12月 2日 53.6 -225.0 177.2
11月29日 89.2 -49.0 -52.7
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
11月26日 9.4 20.2 -36.1
11月25日 84.8 74.0 -143.8
11月22日 -23.2 104.6 -83.4
11月21日 -229.3 -56.1 255.1
11月20日 86.7 -107.4 100.4
11月19日 247.9 135.5 -367.9
11月18日 -11.0 61.2 -45.3
11月15日 60.5 186.4 -243.2
11月14日 -70.0 -86.7 149.4
11月13日 -185.4 -53.9 231.9
---------------------------------------------
本月以来 -9.1 -384.9 407.9
---------------------------------------------
今年以来 5,104.8 1,414.5 -4,570.2
---------------------------------------------(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。