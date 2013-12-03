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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超627亿韩元，结束六日买超

路透首尔12月3日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超627亿韩元，此前连续买超六日。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 3日 -62.7 -159.9 230.7

12月 2日 53.6 -225.0 177.2

11月29日 89.2 -49.0 -52.7

11月28日 162.6 269.2 -417.6

11月27日 43.4 107.3 -101.0

11月26日 9.4 20.2 -36.1

11月25日 84.8 74.0 -143.8

11月22日 -23.2 104.6 -83.4

11月21日 -229.3 -56.1 255.1

11月20日 86.7 -107.4 100.4

11月19日 247.9 135.5 -367.9

11月18日 -11.0 61.2 -45.3

11月15日 60.5 186.4 -243.2

11月14日 -70.0 -86.7 149.4

11月13日 -185.4 -53.9 231.9

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本月以来 -9.1 -384.9 407.9

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今年以来 5,104.8 1,414.5 -4,570.2

---------------------------------------------(完)
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