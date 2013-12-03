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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 15:44 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低，受累于获利了结

“中国数据不算太差，但也没好到能提振需求的程度，这给橡胶市场带来了压力，”一位驻曼谷的交易员表示。

中国11月服务业成长保持在约一年高位水准。官方11月非制造业采购经理人指数(PMI)自10月的13个月高点56.3小幅回落至56。

交易员表示，TOCOM期胶价格收在了重要支撑位270日圆上方，周三可能反弹。

上海期货交易所主力5月期胶 下跌205元人民币，结算价报每吨19,450元人民币。

新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤232.4美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王翔琼/张涛)
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