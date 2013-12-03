亚洲橡胶：东京期胶收低，受累于获利了结

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“中国数据不算太差，但也没好到能提振需求的程度，这给橡胶市场带来了压力，”一位驻曼谷的交易员表示。
中国11月服务业成长保持在约一年高位水准。官方11月非制造业采购经理人指数(PMI)自10月的13个月高点56.3小幅回落至56。
交易员表示，TOCOM期胶价格收在了重要支撑位270日圆上方，周三可能反弹。
上海期货交易所主力5月期胶 下跌205元人民币，结算价报每吨19,450元人民币。
新加坡商品交易所近月1月期胶 最新报每公斤232.4美分，下跌0.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王翔琼/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。