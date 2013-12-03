更新版1-日本个股：本田汽车11月中国销量较上年同期增长101.5%

(新增第三段今年1-11月销售数字)

路透上海12月3日 - 本田汽车 周二表示，该公司及其两家中国合资公司11月在中国市场的汽车销量为83,013辆，较去年同期增长101.5%。

10月本田汽车在华销量同比劲扬211.6%，9月亦劲增118%。这几个月来销量大增部分是因为去年同期基期偏低，当时中日领土争端引发中国消费者的反日情绪。

今年1-11月，本田在华总共售出655,418辆汽车，较上年同期增长22.4%。