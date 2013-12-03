更新版1-日本个股：本田汽车11月中国销量较上年同期增长101.5%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增第三段今年1-11月销售数字)
路透上海12月3日 - 本田汽车 周二表示，该公司及其两家中国合资公司11月在中国市场的汽车销量为83,013辆，较去年同期增长101.5%。
10月本田汽车在华销量同比劲扬211.6%，9月亦劲增118%。这几个月来销量大增部分是因为去年同期基期偏低，当时中日领土争端引发中国消费者的反日情绪。
今年1-11月，本田在华总共售出655,418辆汽车，较上年同期增长22.4%。
本田在中国的合作公司包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。