金属期市：伦敦期铜跌至近两周低点，受累于美联储削减刺激预期

“市场现在处于这样一种状态，即如果有利好经济增长的消息出炉，那么对铜价而言则是某种利空，”巴克莱资本的分析师Sijin Cheng说道，“今日铜价下跌就是对美元走强的回应。美国制造业数据不错，但所有的反应都是与美联储缩减购债相关联--我们料将看到更多这样的走势联系。”

0718 GMT，LME三个月期铜 基本持稳在每吨6,972美元，稍早曾跌至11月21日以来的最低点6,954.50美元。

期铜的下一道支撑在6,910美元，此处是11月19日触及的三个月低点。

上海期交所主力2月期铜合约 下跌0.87%，收报每吨50,170元人民币。（完）

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