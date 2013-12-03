金属期市：伦敦期铜跌至近两周低点，受累于美联储削减刺激预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“市场现在处于这样一种状态，即如果有利好经济增长的消息出炉，那么对铜价而言则是某种利空，”巴克莱资本的分析师Sijin Cheng说道，“今日铜价下跌就是对美元走强的回应。美国制造业数据不错，但所有的反应都是与美联储缩减购债相关联--我们料将看到更多这样的走势联系。”
0718 GMT，LME三个月期铜 基本持稳在每吨6,972美元，稍早曾跌至11月21日以来的最低点6,954.50美元。
期铜的下一道支撑在6,910美元，此处是11月19日触及的三个月低点。
上海期交所主力2月期铜合约 下跌0.87%，收报每吨50,170元人民币。（完）
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(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。