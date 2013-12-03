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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》若英国建筑业PMI高于预期，英镑/美元有机会升向1.6425

0742GMT

* 经过欧洲市场盘初的上涨，英镑/美元逼近1.6393美元，此处为1.6443-1.6343波段走势的50%回档位

* 在1.6393上方的阻力位包括1.6425及1.6443(周一触及的28个月高位)

* 1.6425为英国公布制造业PMI之后触及的高位。选择权障碍据称在1.6450及1.6500

* 0930GMT将公布英国11月建筑业PMI。市场预估为59.0，低于10月的59.4

* 上周英国央行宣布缩减FLS措施，透露趋紧讯号，对英镑构成支撑(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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