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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 15:59 BJT

韩国债市：公债价格止住四连跌，外资买超公债期货

“市场几乎完全受外资对期货交易态度的推动。”一当地券商的交易员说。“尽管外资转为买方，但市场涨幅不大，因为投资人仍不确定市场方向。”

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低0.3个基点至3.726%，五年期公债收益率跌0.6个基点至3.385%。

三年期公债12月期约收高0.01点至105.31。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.31 105.30

10年期公债收益率 3.726% 3.729%

五年期公债收益率 3.385% 3.391%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
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