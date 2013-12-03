韩国债市：公债价格止住四连跌，外资买超公债期货

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“市场几乎完全受外资对期货交易态度的推动。”一当地券商的交易员说。“尽管外资转为买方，但市场涨幅不大，因为投资人仍不确定市场方向。”
指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低0.3个基点至3.726%，五年期公债收益率跌0.6个基点至3.385%。
三年期公债12月期约收高0.01点至105.31。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.31 105.30
10年期公债收益率 3.726% 3.729%
五年期公债收益率 3.385% 3.391%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。