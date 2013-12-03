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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 16:10 BJT

香港股市：脱离31个月高点小幅收低，中资金融股下挫

路透香港12月3日 - 香港股市周二脱离逾31个月高点小幅收低，投资者对中资金融股了结获利。昨日金融类股大涨，因A股首次公开发行(IPO)可望明年重启。

恒生指数 周一收于2011年4月末以来最高收位。今日该指数收低0.5%，报23,910.5点。恒生国企指数 跌0.9%。(完)
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