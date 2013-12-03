全球金市：金价仍徘徊于五个月低点附近，因担心美联储削减刺激规模

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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交易员称，实货需求周二改善，但未达到今年稍早金价下跌期间的水平。
“临近年底，没人愿意大举押注，尤其是人们现在仍对何时退出量化宽松政策持谨慎态度，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
“这使人们卖出黄金而投资股市。上市交易基金(ETF)出脱仓位尚未停歇，因此这也损及人气。”
随着经济复苏和美元强劲，投资者把资金转投股市。八大黄金ETF今年迄今的持仓量减少约680吨。
交易员称，隔夜金价大跌带动亚洲实货需求周二增加，但很多消费者仍在场边观望，因为他们预期价格会更低。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1223.6 3.94 0.32 -26.93
现货银 19.26 0.13 0.68 -36.39
现货铂金 1341.7 3.95 0.3 -12.59
现货钯金 711 2.25 0.32 2.75
COMEX期金 1222.6 0.7 0.06 -27.04
COMEX期银 19.265 -0.024 -0.12 -36.44
汇率
欧元/美元 1.3551
美元指数 80.866
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。