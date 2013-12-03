全球金市：金价仍徘徊于五个月低点附近，因担心美联储削减刺激规模

交易员称，实货需求周二改善，但未达到今年稍早金价下跌期间的水平。

“临近年底，没人愿意大举押注，尤其是人们现在仍对何时退出量化宽松政策持谨慎态度，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。

“这使人们卖出黄金而投资股市。上市交易基金(ETF)出脱仓位尚未停歇，因此这也损及人气。”