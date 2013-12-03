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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 16:19 BJT

全球金市：金价仍徘徊于五个月低点附近，因担心美联储削减刺激规模

交易员称，实货需求周二改善，但未达到今年稍早金价下跌期间的水平。

“临近年底，没人愿意大举押注，尤其是人们现在仍对何时退出量化宽松政策持谨慎态度，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。

“这使人们卖出黄金而投资股市。上市交易基金(ETF)出脱仓位尚未停歇，因此这也损及人气。”

随着经济复苏和美元强劲，投资者把资金转投股市。八大黄金ETF今年迄今的持仓量减少约680吨。

交易员称，隔夜金价大跌带动亚洲实货需求周二增加，但很多消费者仍在场边观望，因为他们预期价格会更低。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1223.6 3.94 0.32 -26.93

现货银 19.26 0.13 0.68 -36.39

现货铂金 1341.7 3.95 0.3 -12.59

现货钯金 711 2.25 0.32 2.75

COMEX期金 1222.6 0.7 0.06 -27.04

COMEX期银 19.265 -0.024 -0.12 -36.44

汇率

欧元/美元 1.3551

美元指数 80.866

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 高琦)
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