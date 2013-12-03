意大利财政：意大利削减债务的速度有待加快--欧盟执委雷恩

路透米兰12月3日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，意大利降低负债的速度还不够快，并且在结构性赤字削减的问题上没有回旋余地。雷恩的言论刊登于周二出版的当地报纸La Repubblica上。