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债券 | 2013年 12月 3日 星期二 16:23 BJT

意大利财政：意大利削减债务的速度有待加快--欧盟执委雷恩

路透米兰12月3日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，意大利降低负债的速度还不够快，并且在结构性赤字削减的问题上没有回旋余地。雷恩的言论刊登于周二出版的当地报纸La Repubblica上。

“意大利应该遵从一定的债务削减速度，但是该国并没有这么做，”雷恩对La Repubblica表示。

“为了达到既定目标，结构性调整本应占到国内生产总值(GDP)的0.5%，然而目前只有0.1%。因此意大利没有政策回旋余地，也无法激活投资弹性条款。”

所谓的“弹性条款”是指，在计算预算赤字相当于GDP比重时不计入投资支出。

雷恩表示，意大利具有可观的经济成长潜力；如果能够成功进行经济和司法改革，该国可以取得比其他国家更好的增长表现。

在截至9月的三个月中，意大利经济连续第九个季度萎缩。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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