更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，结汇依然偏多显示升值预期强

* 人民币即期收盘微升 * 客盘结汇较重，企业仍基本看多人民币 * 市场对汇改新政策的预期有所升温 (新增收盘报价和评论) 路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微升，全天继续限于十几个 点的波幅区间，成交量则有所攀升。交易员表示客盘结汇仍然较重，显示客盘对于人民币汇 率走势的看法仍基本偏升值。 一大型银行交易员认为，三中全会之后金融监管层推进改革的力度很大，比如证监会重 启IPO的决定，央行出台上海自贸区金融改革意见。这些频繁的动作，使得大家也预期外管 局在汇改方面也出台一些有力度的政策，这也会对人民币升值形成利好。 “虽然人民币即期在6.09上方横盘有段时间，但升值预期仍是主流观点。大行购汇盘有 出来，但总体客盘结汇量依然较多。”上述交易员称。 全球汇市方面，日圆兑美元周二跌至近六个月低位，兑欧元和英镑来到五年低位，因预 期日本央行将采取更多刺激举措。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0924 6.0929 0.01% 中间价 6.1352 6.1329 -0.04% 成交额 181亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 15 6.0918 6.0933 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水 460 离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日 1年期NDF 6.1528/71 6.1520 CNH即期 6.0850/73 6.0847 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)