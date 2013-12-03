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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，结汇依然偏多显示升值预期强

* 人民币即期收盘微升
    * 客盘结汇较重，企业仍基本看多人民币
    * 市场对汇改新政策的预期有所升温

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期 周二收盘微升，全天继续限于十几个
点的波幅区间，成交量则有所攀升。交易员表示客盘结汇仍然较重，显示客盘对于人民币汇
率走势的看法仍基本偏升值。
    
    一大型银行交易员认为，三中全会之后金融监管层推进改革的力度很大，比如证监会重
启IPO的决定，央行出台上海自贸区金融改革意见。这些频繁的动作，使得大家也预期外管
局在汇改方面也出台一些有力度的政策，这也会对人民币升值形成利好。
    
    “虽然人民币即期在6.09上方横盘有段时间，但升值预期仍是主流观点。大行购汇盘有
出来，但总体客盘结汇量依然较多。”上述交易员称。
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周二跌至近六个月低位，兑欧元和英镑来到五年低位，因预
期日本央行将采取更多刺激举措。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：     
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.0924         6.0929      0.01%
                       中间价                6.1352         6.1329     -0.04%
                 成交额                     181亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.71% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         15          6.0918     6.0933
                 2013年来即期升贬值幅度       2.26%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                    460                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:44                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.1528/71       6.1520        
                          CNH即期           6.0850/73       6.0847        
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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