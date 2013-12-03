《焦点》韩国现代汽车在华销量大幅下滑，日本车企再露锋芒

11月时现代汽车承认夸大了北美逾100万辆汽车的燃油经济性，令该品牌口碑在美国市场遭到打击。

“汇率环境发生了剧烈变化，竞争也变得白热化，”IM Investment & Securities分析师Ryu Yen-wha说。

“我认为下一代Genesis和索纳塔车型不会取得之前的成就，因为设计和动力系统都缺乏新意。”他说。

现代和起亚是11月唯一出现国内销量下滑的大型韩国汽车制造商。两家公司竭力对抗较小的同业对手和进口汽车的冲击。