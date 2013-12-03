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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 16:43 BJT

新兴汇市：泰国情势缓和帮助泰铢削减跌幅，印尼卢比领跌

亚洲 当日 今年以来 2012年

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日圆 103.01 102.94 -0.07 -15.75 86.79

坡元 1.2552 1.2564 +0.10 -2.65 1.2219

台币 29.702 29.636 -0.22 -1.91 29.136

韩元 1060.97 1057.20 -0.36 +0.91 1070.60

泰铢 32.17 32.16 -0.03 -4.85 30.61

菲律宾披索 43.72 43.66 -0.13 -6.10 41.05

印尼卢比 11870.00 11760.00 -0.93 -18.87 9630.00

印度卢比 62.36 62.32 -0.06 -11.82 54.99

马币 3.2140 3.2090 -0.16 -4.85 3.0580

人民币 6.0914 6.0929 +0.02 +2.28 6.2303

(完)

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