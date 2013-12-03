版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 17:24 BJT

印尼卢比汇率：卢比/美元在11,000-11,500有利进口--央行副总裁

印尼卢比周二收低1%，报11,880。今年该货币是表现最差的亚洲货币，迄今贬值了19%。

Adityaswara表示，央行估计第四季经常账赤字与GDP之比料缩窄到3.4-3.5%。

巨额经常账赤字和缺乏力度的结构性改革，让投资者感到担忧。印尼一直在努力恢复投资者的信心。(完)

(编译 洪曦/张涛；审校 徐文焰/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐