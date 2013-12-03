腾讯品牌价值近340亿美元，接近沃尔玛

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月3日 - 广告公司WPP 及其下属研究公司Millward Brown周二发布的报告称，中国互联网企业腾讯 成长迅速，现在已经成为中国最有价值的上市科技品牌，价值甚至接近沃尔玛 。

报告指出，腾讯的品牌价值约339亿美元，不过腾讯在国外并不出名。

今年5月公布的WPP-Millward Brown全球排名中，沃尔玛的品牌价值为360亿美元。

该年度排名基于对品牌营收和消费者反馈进行的分析。腾讯是首个进入中国最有价值品牌前三名的科技企业。

排名只针对上市企业，因此手机生产商华为和电子商务巨头阿里巴巴等企业都不包含在内。

腾讯排名第三，排名第一和第二的企业分别为中国移动 和中国工商银行 ，他们的品牌价值分别为614亿美元和396亿美元。

腾讯去年排名第五，今年凭借品牌价值上升68%，超越了中国建设银行 和百度 。(完)