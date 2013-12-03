腾讯品牌价值近340亿美元，接近沃尔玛

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月3日 - 广告公司WPP 及其下属研究公司Millward Brown周二发布的报告称，中国互联网企业腾讯 成长迅速，现在已经成为中国最有价值的上市科技品牌，价值甚至接近沃尔玛 。
报告指出，腾讯的品牌价值约339亿美元，不过腾讯在国外并不出名。
今年5月公布的WPP-Millward Brown全球排名中，沃尔玛的品牌价值为360亿美元。
该年度排名基于对品牌营收和消费者反馈进行的分析。腾讯是首个进入中国最有价值品牌前三名的科技企业。
排名只针对上市企业，因此手机生产商华为和电子商务巨头阿里巴巴等企业都不包含在内。
腾讯排名第三，排名第一和第二的企业分别为中国移动 和中国工商银行 ，他们的品牌价值分别为614亿美元和396亿美元。
腾讯去年排名第五，今年凭借品牌价值上升68%，超越了中国建设银行 和百度 。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。