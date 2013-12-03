中国债市：利率债午后重现升势，资金宽松且一级向好增添暖意

路透上海12月3日 - 中国银行间债市周二现券重返升势。市场人士表示，午后资金进一步宽松，激发多头买意，且国开行新债招标结果均低于预期，为市场更添暖意，午后利率债收益率明显下行，交投尚算活跃。

“下午收益率下来很明显，应该说资金下午比较宽松，部分机构已经开始介入，为明年做准备。”上海一商业银行交易员称。“明天的国债(招标)很受关注。”

周三早间将有280亿元五年期续发国债招标。

交易员们还提到今日早间招标的国开行新债，中标结果均低于预期，“一级市场不像之前那么弱了，所以这个(收益率)位置相对利率品种来说，是一个底部在慢慢探明的过程。”上海一券商交易员称。

国开行 周二招标增发的三期固息债，延续了上日农发行一级招标向好态势，中标收益率均低于市场预测均值。交易员表示，央行公开市场继续维持少量投放，银行间资金面尚可对今日新债提供一定支撑，且现券收益率高位吸引力亦被部分机构认可，致三期新债结果均低于二级市场。

上海另一商业银行交易员提到，市场气氛确实较此前活跃，但涨跌转换较快，随着年底临近，“大行情不一定有，资金不会很乐观，但交易盘可能会做一些，小波段机会。”

银行间市场周二主要质押式回购 再微跌。交易员指出，虽然央行公开市场逆回购操作继续缩量，但基本在预料之内，场内隔夜资金供给充裕，七天融出意愿仍不高，隔夜和七天之间的点差维持在近90个bp（基点）的高位。

剩余期限约9.73的固息国债130018券 最新成交收益率在4.4350%，上日尾盘为4.4800%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 3.7373 4.6233

上日 3.7859 4.6268

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3000/4.2400

国债参考率报价 4.0833/4.0067

金融债参考率报价 5.1589/5.0922(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选