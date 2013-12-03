中国外交：极个别国家针对东海防空识别区不通报是不负责任的--国防部

路透北京12月3日 - 中国国防部新闻发言人耿雁生周二就中国划设东海防空识别区发表讲话，称极个别国家针对东海防空识别区坚持不通报的立场是不负责任的。

耿雁生表示，中方划设防空识别区，是为保障国家空防安全提供足够的预警时间，其要义在于防卫，不针对任何特定国家和目标，更不会对任何国家和地区构成威胁。

他指出，有的（国家）说中方要求通报飞行计划的做法与众不同，极个别国家政府甚至向其民航公司施压，要求不向中方通报飞行计划。中国的做法不是特例。实际上，东海防空识别区公布以来，大多数飞经该空域的航空公司都向中国民航部门通报了飞行计划，即使是日本的一些航空公司也进行了通报。

“极个别国家政府坚持不通报的立场是无益的，是一种不负责任的表现。”耿雁生强调。

日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本商用飞机飞越中国划设的东海防空识别区时不会通知中方，这个政策不会改变。