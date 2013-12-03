中国外交：极个别国家针对东海防空识别区不通报是不负责任的--国防部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月3日 - 中国国防部新闻发言人耿雁生周二就中国划设东海防空识别区发表讲话，称极个别国家针对东海防空识别区坚持不通报的立场是不负责任的。
耿雁生表示，中方划设防空识别区，是为保障国家空防安全提供足够的预警时间，其要义在于防卫，不针对任何特定国家和目标，更不会对任何国家和地区构成威胁。
他指出，有的（国家）说中方要求通报飞行计划的做法与众不同，极个别国家政府甚至向其民航公司施压，要求不向中方通报飞行计划。中国的做法不是特例。实际上，东海防空识别区公布以来，大多数飞经该空域的航空公司都向中国民航部门通报了飞行计划，即使是日本的一些航空公司也进行了通报。
“极个别国家政府坚持不通报的立场是无益的，是一种不负责任的表现。”耿雁生强调。
日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本商用飞机飞越中国划设的东海防空识别区时不会通知中方，这个政策不会改变。
中国国防部新闻发言人杨宇军此前已表示，美国现在对中方划设东海防空识别区提出指责甚至反对，这完全是没有道理的。美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队，不再发表不当言论，不释放可能助长日本冒险性的错误信号。中方亦强烈要求日方停止一切损害中国领土主权的行为，停止发表误导国际舆论、制造地区紧张气氛的不负责任言论。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。