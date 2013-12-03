香港房地产：明年住宅成交量料继续萎缩，楼价跌幅高至15%--莱坊

路透香港12月3日 - 物业顾问--莱坊周二称，在香港政府的楼市“辣招”影响持续下，预期2014年本地住宅成交量将进一步萎缩，楼价大跌的情况料暂不会发生，但一般住宅楼价估价下调幅度约10-15%，抗跌力较强的豪宅楼价跌幅料约5-10%。

政府去年10月及今年2月先后推出买家印花税、加强版特别花税以及双倍印花税等辣招打压炽热的楼市，这些措施大大增加了置业成本，令到投资/投机需求锐减。

莱坊大中华研究及谘询部主管林浩文在记者会表示，预计今年香港的住宅成交量将跌至5.2-5.5万宗，比2003年本地爆发SARS时更低；持续的楼市措施将令明年的住宅交投量进一步萎缩至4.5-5万宗。

近月发展商积极推出新盘，并以提供印花税回赠等优惠吸引买家，令部份投资者及内地买家回流市场。林浩文认为，假如政府认为目前的楼市政策效力减弱，不能排除政府会有“加辣”的机会。

“发展商为买家补贴印花税，或会令政府认为影响3D(即买家印花税、特别印花税及双倍从价印花税)的效用，影响（楼市）政策的执行，不排除政府会再提高买家印花税和从价印花税。”他说。

在楼价方面，林浩文相信本港住宅楼市已经转向，并开始下行，但预料在按揭利率偏低的环境下不会显着回调。目前唯一的不明朗因素是美国何时缩减量化宽松的规模，但相信利率上升要到2015年或2016年才会发生。