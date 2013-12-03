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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 18:01 BJT

英国金融市场：建筑业PMI高于预期，英镑及英债收益率应声上扬

欧元兑英镑 下跌0.1%，至0.82705英镑，数据公布前为0.8278。英国10年期公债 与德债 的收益率利差走阔，亦协助英镑涨势。

数据公布后，10年期英债收益率升至11月21日以来高位2.870%，日内上涨2个基点，公布前为2.85%。

2014年3月英债期货 跌至平盘下方，触及合约低位107.97，下跌16个跳动点。

英国10年期公债与德债的收益率利差小幅扩大至111个基点，但仍低于周一创下的多年高位112.3个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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