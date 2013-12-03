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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 17:37 BJT

台湾汇市：台币/美元收于两个半月低位，进口商买汇令实质交投趋跌

* 交投趋于整理，以实质需求为主
    * 军款等进口商进场买汇令台币区间趋跌
    * 明日实质交易区暂估29.550-29.650

    路透台北12月3日 - 台币兑美元 周二收跌至两个半月低位。交易员认为，受到
军款等进口商的大额汇出影响，今日台币实质交投转为区间趋贬，市场预期在美国非农就业
数据公布前，台币主要交投回归大区间盘整，静待消息面突破。 
   
    汇银人士指出，今日台币实质汇价并未延续上日区间偏升的基调，反而因进、出口商的
实质需求而上下波动，显示台币欠缺明确方向指引。交易员普遍预估，明日台币主要交投区
间暂看在29.550-29.650。 
    
    “年底市场投机性买卖盘少多了，以实质需求为主。”一位大型本地银行交易员称。
    
    受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，今日台币兑美元收跌6.6分报29.702，创两个
半月收盘低位，前波收盘低位为9月18日的29.752。
    
    市场人士指出，由于美国最新公布制造业数据优于预期，稍使盘中美元一度偏升，带动
亚币区间偏弱整理，不过美国将于周五公布11月非农就业数据，市场交投倾向区间操作，料
本周台币难脱既有大区间盘整格局。
    
    台股周二结束此前连续七天的涨势，收低0.26%报8,392.55点。证交所资料显示，外资
及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超共计243.17亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币各天期换汇点的
折价幅度较上日稍有扩大；一个月期远汇 尾盘报价来到29.525/29.535，上日
尾盘则收报29.535。
  
    今日台币实质交易区间主要在29.561-29.610，上日交投则在29.556-29.590；与台币具
比价效应的韩元 今日收跌报1,061.2，上日收报1,057.2。
              
    亚洲新兴市场方面，泰铢周二削减跌幅，因政治紧张局势看似有所缓解。与此同时，印
尼卢比在新兴亚币中领跌，投资者担心美联储或将很快就开始缩减购债。  
   

    本周余日全球重要经济数据以及事件分别有：
    周二稍晚美国公布纽约11月ISM企业活动指数、12月IBD消费者信心指数及欧元区10月生
产者物价指数(PPI)；
    周三有美国公布10月新屋销售及10月贸易收支；美联储发布经济褐皮书；中国11月汇丰
服务业PMI；澳洲第三季GDP；加拿大央行利率决议；
    周四有美国公布第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单；英国、欧洲央
行利率决定；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话；
    周五有美国11月非农就业数据、10月个人所得和个人消费；美国路透/密西根大学消费
者信心指数初值。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.702      29.636    29.560-29.702   29.650     7.69    5.05
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.680      29.620    29.561-29.680   29.629     2.29    2.05
                                                                          
 
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 (完)
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