台湾汇市：台币/美元收于两个半月低位，进口商买汇令实质交投趋跌

* 交投趋于整理，以实质需求为主 * 军款等进口商进场买汇令台币区间趋跌 * 明日实质交易区暂估29.550-29.650 路透台北12月3日 - 台币兑美元 周二收跌至两个半月低位。交易员认为，受到 军款等进口商的大额汇出影响，今日台币实质交投转为区间趋贬，市场预期在美国非农就业 数据公布前，台币主要交投回归大区间盘整，静待消息面突破。 汇银人士指出，今日台币实质汇价并未延续上日区间偏升的基调，反而因进、出口商的 实质需求而上下波动，显示台币欠缺明确方向指引。交易员普遍预估，明日台币主要交投区 间暂看在29.550-29.650。 “年底市场投机性买卖盘少多了，以实质需求为主。”一位大型本地银行交易员称。 受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，今日台币兑美元收跌6.6分报29.702，创两个 半月收盘低位，前波收盘低位为9月18日的29.752。 市场人士指出，由于美国最新公布制造业数据优于预期，稍使盘中美元一度偏升，带动 亚币区间偏弱整理，不过美国将于周五公布11月非农就业数据，市场交投倾向区间操作，料 本周台币难脱既有大区间盘整格局。 台股周二结束此前连续七天的涨势，收低0.26%报8,392.55点。证交所资料显示，外资 及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超共计243.17亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币各天期换汇点的 折价幅度较上日稍有扩大；一个月期远汇 尾盘报价来到29.525/29.535，上日 尾盘则收报29.535。 今日台币实质交易区间主要在29.561-29.610，上日交投则在29.556-29.590；与台币具 比价效应的韩元 今日收跌报1,061.2，上日收报1,057.2。 亚洲新兴市场方面，泰铢周二削减跌幅，因政治紧张局势看似有所缓解。与此同时，印 尼卢比在新兴亚币中领跌，投资者担心美联储或将很快就开始缩减购债。 本周余日全球重要经济数据以及事件分别有： 周二稍晚美国公布纽约11月ISM企业活动指数、12月IBD消费者信心指数及欧元区10月生 产者物价指数(PPI)； 周三有美国公布10月新屋销售及10月贸易收支；美联储发布经济褐皮书；中国11月汇丰 服务业PMI；澳洲第三季GDP；加拿大央行利率决议； 周四有美国公布第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单；英国、欧洲央 行利率决定；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话； 周五有美国11月非农就业数据、10月个人所得和个人消费；美国路透/密西根大学消费 者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.702 29.636 29.560-29.702 29.650 7.69 5.05 元太外汇经纪公司 29.680 29.620 29.561-29.680 29.629 2.29 2.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.255/-0.230 -0.250/-0.225 (完)