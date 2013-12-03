澳洲个股：力拓计划到2015年资本支出腰斩，保守应对脆弱市况

* 计划一年减少资本支出20%，2015年降至80亿美元

* 计划净债务由220亿美元降至100-200亿美元中段水准

* CEO不考虑进行收购

* 不计划在铝、能源及钻石进行新投资

路透墨尔本12月3日 - 力拓 计划将资本支出由去年水准腰斩，到2015年时降至80亿美元，以减轻债务。在大宗商品价格持续低迷之际，这是大型矿企大砍支出的最新出击。

力拓缩减幅度超乎部分投资人预期，也比主要对手更加大刀阔斧。这显示出，在面临最大客户中国成长降温之下，力拓准备全力提高股东回报率，守住公司信用评等。

力拓为全球第二大铁矿石产商，公司周二宣布，2014年资本支出将由于今年的略低于140亿美元缩减至110亿美元，并预计2015年降至80亿美元，等于不到2012年时的一半水准。

这个降幅超越对手巴西淡水河谷 的计划。淡水河谷周一宣布，2014年资本支出减少9%，至148亿美元。

“聚焦于降低债务，是一个明显利多，”澳洲国民银行固定收益信用研究主管Michael D. Bush指出。“这应该会实质改善信用评价，如果力拓要保住自己的评等，就必须有所改善，”但他表示，不预期评等机构会因为周二的宣布而调高力拓评等。

力拓财务长Chris Lynch表示，公司希望220亿美元净债务明年降至100-200亿美元的中段水准。

力拓高层排除短期内在铝、能源、钻石等领域进行新投资，力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)几乎已排除近期内进行任何收购。(完)