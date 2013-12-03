重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值4.34%，供应渐少需求不错

* 招标品种：财政部五年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数：9位(银行和券商）

* 预测区间：4.26%-4.40%

* 预测均值：4.34%

路透北京12月3日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，年内国债发行渐进尾声，近来现券的整体暖势亦给投资需求以信心，是次国债招标有望延续周内一级偏好的发行情况，机构收益率预测均值落在4.34%附近。

“这期债需求会好，配置需求有一些出来了，这是年内最后一期五年期，(收益率)可能不会太高，”上海一银行交易员称，“今天下午二级相应券(收益率)被交易盘打下来了，二级拿不到量，为明年布局的机构还是会在一级抓紧拿。”

北京一大型券商交易员亦表示，当前现券绝对收益水平有一定吸引力，加之近半个月来现券走势偏好，给大家的配置需求一定的支撑。

现在承销商讨论的重点在于周二下午盘二级市场可比券收益率的下探会不会被一级配置盘所认可，多数机构的反馈是会的。但北京一国有大行交易员则表示，配置盘当然希望收益率越高越好，在4.3%-4.4%区间，肯定是越高筹码越多。

国开行 周二招标增发的三期固息债，延续了上日农发行一级招标向好态势，中标收益率均低于市场预测均值。交易员表示，央行公开市场继续维持少量投放，银行间资金面尚可对今日新债提供一定支撑，且现券收益率高位吸引力亦被部分机构认可，致三期新债结果均低于二级市场。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.3517%。二级市场上，增发标的券--剩余期限约4.93年的固息国债130023券最新成交收益率 在4.30%。

明日招标新债为财政部今年第23期五年品种第一次续发。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债竞争性招标时间为12月4日上午10:35-11:35，12月5日至12月9日进行分销，12月11日起与原发行部分合并上市交易。