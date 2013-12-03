重发-《全球汇市》美元兑日圆上扬，美联储和日央行的货币政策走向分道扬镳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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鉴于日圆空仓规模巨大，一些分析师认为或许需要有更多证据显示全球经济正在稳步复苏，才能催生更多日圆利差交易，进而削弱日圆。
欧元兑美元 涨0.2%至1.3567美元，因投资者相信在上周五出炉的通胀数据高于预期后，本周欧洲央行将维持利率不变。
澳元兑美元 涨0.1%，至0.9112美元，此前的数据显示，7-9月当季澳洲录得可观的净出口，10月零售销售亦坚挺。
稍早前，澳洲央行在政策会议后重申澳元币值仍过高。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3567 1.3540 +0.20 +2.83 1.3194
美元/日圆 102.77 102.94 -0.17 +18.48 86.74
欧元/日圆 139.41 139.38 +0.02 +21.81 114.45
美元/瑞郎 0.9061 0.9086 -0.28 -1.03 0.9155
英镑/美元 1.6401 1.6355 +0.28 +0.92 1.6251
美元/加元 1.0646 1.0641 +0.05 +7.31 0.9921
澳元/美元 0.9118 0.9100 +0.20 -12.27 1.0393
新西兰元/美元 0.8220 0.8183 +0.45 -0.76 0.8283
欧元/瑞郎 1.2293 1.2304 -0.09 +1.81 1.2075
欧元/英镑 0.8270 0.8276 -0.07 +1.92 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.8806 8.8895 -0.10 +3.53 8.5777
美元/挪威克朗 6.1171 6.1185 -0.02 +9.96 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。