重发-《全球汇市》美元兑日圆上扬，美联储和日央行的货币政策走向分道扬镳

鉴于日圆空仓规模巨大，一些分析师认为或许需要有更多证据显示全球经济正在稳步复苏，才能催生更多日圆利差交易，进而削弱日圆。

欧元兑美元 涨0.2%至1.3567美元，因投资者相信在上周五出炉的通胀数据高于预期后，本周欧洲央行将维持利率不变。

澳元兑美元 涨0.1%，至0.9112美元，此前的数据显示，7-9月当季澳洲录得可观的净出口，10月零售销售亦坚挺。

稍早前，澳洲央行在政策会议后重申澳元币值仍过高。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3567 1.3540 +0.20 +2.83 1.3194

美元/日圆 102.77 102.94 -0.17 +18.48 86.74

欧元/日圆 139.41 139.38 +0.02 +21.81 114.45

美元/瑞郎 0.9061 0.9086 -0.28 -1.03 0.9155

英镑/美元 1.6401 1.6355 +0.28 +0.92 1.6251

美元/加元 1.0646 1.0641 +0.05 +7.31 0.9921

澳元/美元 0.9118 0.9100 +0.20 -12.27 1.0393

新西兰元/美元 0.8220 0.8183 +0.45 -0.76 0.8283

欧元/瑞郎 1.2293 1.2304 -0.09 +1.81 1.2075

欧元/英镑 0.8270 0.8276 -0.07 +1.92 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.8806 8.8895 -0.10 +3.53 8.5777

美元/挪威克朗 6.1171 6.1185 -0.02 +9.96 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价