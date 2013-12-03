中国央行：征信机构管理办法出台，设立征信机构有法可依

路透北京12月3日 - 中国人民银行周二公布《征信机构管理办法》，对个人征信机构和企业征信机构的设立、变更和终止进行规范，并以制度形式约束征信机构公司治理、风险防控和信息安全。并将于12月20日起施行。

中国于今年1月公布《征信业管理条例》，是中国征信业发展的重要里程碑，标志着中国征信业步入有法可依的轨道。

央行网站周二刊发的新闻稿称，《征信机构管理办法》是《条例》的重要配套制度，遵循了个人征信机构从严、企业征信机构从宽，征信机构市场化运作与监督管理并重，征信机构的行政监管和社会监督兼顾的监管思路。

国务院《条例》对从事个人征信业务的征信机构和从事企业征信业务的征信机构规定了不同的设立条件。考虑到个人信用信息的高度敏感性，对设立从事个人征信业务的征信机构的管理相对严格，而对设立从事企业征信业务的征信机构的管理相对宽松。征信机构设立后，国务院征信业监督管理部门将定期向社会公告征信机构的名单。

中国人民银行自2003年履行征信管理职责，中国居民可以通过中国人民银行征信中心查询到个人信用报告等情况。

中国人民银行副行长潘功胜年初表示，要继续完善金融信用信息基础数据库，推动金融业统一征信平台建设。同时要加强个人征信信息保护。（完）

欲了解详情，请点选中国央行网站 here (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)